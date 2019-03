Sarah Drew ("Grey's Anatomy") à la tête de la nouvelle série de CBS ?

Depuis que la jeune actrice a quitté l'une des séries les plus populaires de la télévision américaine en 2018, elle multiplie les essais pour retrouver une nouvelle série. La dernière en date : "The Republic of Sarah", dans laquelle elle campera le rôle-titre, celui d'une jeune femme propulsée à la tête d'un nouveau pays.

Après avoir joué April Kepner dans "Grey's Anatomy", Sarah Drew pourrait bien porter l'écharpe de maire dans une nouvelle série en développement dans les couloirs de CBS. L'actrice américaine a été choisie pour incarner le personnage principal de la prochaine série dramatique "The Republic of Sarah", a-t-on appris par la presse américaine.

Ecrite par Jeffrey Paul King ("Elementary") et réalisée par Marc Webb ("The Amazing Spider-Man : Le destin d'un héros"), la série "The Republic of Sarah" racontera comment une petite ville du New Hampshire déclare soudainement son indépendance après avoir trouvé une précieuse ressource sur ses terres. Exposée à l'échelle mondiale, la ville nomme alors sa plus jeune maire en la personne de Sarah Cooper, une jeune femme qui symbolise parfaitement les valeurs de la ville à savoir une vive intelligence, une loyauté à toutes épreuves et un sens aigu de la solidarité. Avec l'aide d'un cabinet composé d'habitants inexpérimentés, Sarah Cooper dirigera ce nouveau pays dont le style de vie est menacé par des personnes extérieures de la ville. D'abord hésitante, la jeune femme s'impose naturellement par sa force tranquille et son sens inné de leadership.

Sarah Drew donnera la réplique à Carlos Leal et Jonathan Slavin, fraîchement annoncés au casting de l'épisode pilote. Le premier incarnera Luis, un artiste qui a quitté Miami pour venir s'installer dans la paisible ville de Morrisville afin de peindre. Sa vie prend une tout autre tournure lorsque Maya, sa fille de 14 ans débarque chez lui. Luis apprendra à élever une jeune adolescente avec l'aide précieuse de Sarah. Quant à Jonathan Slavin, ce dernier interprétera Eugene, un brillant mais quelque peu étrange bibliothécaire vivant déjà dans cette petite ville du New Hampshire. Son énergie et sa connaissance encyclopédique de la politique font de lui un atout pour le nouveau gouvernement dirigé par Sarah.

"The Republic of Sarah" signe le deuxième projet entre Sarah Drew et CBS puisque l'actrice avait joué dans le pilote du remake de "Cagney and Lacey", la saison dernière, après avoir quitté la série "Grey's Anatomy" à l'issue de la quatorzième saison.