Sandra Bullock et Chris McKay vont collaborer pour Netflix avec "Reborn"

Le géant du streaming a acheté les droits du comic "Reborn" créé par l'écrivain Mark Millar et l'artiste Greg Capullo pour l'adapter pour sa plateforme, annonce le Hollywood Reporter.

Après le succès de "Bird Box", Netflix et Sandra Bullock vont de nouveau travailler ensemble. L'actrice, le réalisateur de "La Grande Aventure Lego : Batman", Chris McKay et Vertigo Entertainment plancheront sur la bande-dessinée "Reborn" publiée par l'éditeur Millarworld, la société créée par Mark Millar.

"Reborn" raconte l'histoire de Bonnie Black, une vieille dame de 80 ans qui meurt puis renait à Adystria, un pays où vivent des monstres et des dragons magiques. De nouveau dans sa prime jeunesse, elle retrouve tous ceux qu'elle a aimé sauf son dernier mari. Pour le revoir, elle devra devenir une héroïne.

Chris McKay sera aux commandes de ce long-métrage. Sandra Bullock le produira aux côtés de Roy Lee et Miri Yoon.

Pour rappel, Netflix a acheté Millarworld en août 2017 et a développé des films et des séries basés sur les créations de Mark et Lucy Millar.

Dernièrement, l'actrice Sandra Bullock était à l'affiche du film "Bird Box", une production originale Netflix.