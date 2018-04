Sacha Baron Cohen va jouer les espions pour Netflix

L'acteur britannique Sacha Baron Cohen va délaisser un temps la comédie pour se consacrer à la prochaine mini-série de Netflix, "The Spy". La star connue pour son rôle dans "Borat" a signé pour les six épisodes du géant du streaming. En France, la chaîne OCS distribuera la série, produite par Canal+ et réalisée par Gideo Raff à l'origine de "Hatufim", la série qui a inspiré "Homeland". Aucune date n'a été dévoilée pour le moment.

Sacha Baron Cohen incarnera l'un des espions israéliens les plus connus au monde, Eli Cohen, qui a réussi à infiltrer la Syrie dans les années 1960. Après avoir vécu à Damas en Syrie, il gravit les étapes pour finalement côtoyer les plus hautes sphères de la politique syrienne. Son travail en tant qu'agent secret israélien a eu de lourdes conséquences sur le Moyen-Orient.

Très préoccupés par la situation humanitaire en Syrie, Sacha Baron et son épouse, l'actrice Isla Fisher, ont donné un million de dollars pour les réfugiés syriens en 2015.