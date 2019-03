Ryan Phillippe jouera le monstre de Frankenstein pour CBS

L'acteur, rendu célèbre par "Lame de fond" de Ridley Scott et "Souviens-toi... l'été dernier" de Jim Gillespie, a été choisi pour interpréter le héros du pilote "Alive" commandé par la chaîne américaine sur un policier revenu d'entre les morts.

Celui qui incarne Bob Lee Swagger dans "Shooter" jouera dans un Frankenstein des temps modernes pour CBS.

Anciennement intitulé "Frankenstein", "Alive" mettra en scène un détective de San Francisco (Ryan Phillippe) mystérieusement revenu à la vie après avoir été tué dans l'exercice de ses fonctions. Six mois après sa disparition, Mark Escher réapparait et retrouve sa femme Elizabeth Lavenza. Mais quelque chose a changé : le policier est hanté par des visions de l'affaire sur laquelle il travaillait avant sa mort. Sa compagne pense que le responsable de son état n'est autre que le Dr. Victor Frankenstein, un scientifique brillant qui travaille sur un projet à la pointe du progrès.

Saidah Arrika Ekulona ("The Lost"), Katrina Law ("The Oath") et Aaron Staton ("Mad Men") complètent le casting.

Uta Briesewitz réalisera "Alive" produit par Jason Tracey ("Elementary").