"Roswell" de retour en janvier à la télévision américaine

Le reboot de "Roswell", série de science-fiction des années 2000, débutera le 15 janvier 2019 à la télévision américaine, sur la chaîne CW, a annoncé cette dernière. Baptisée "Roswell, New Mexico", la nouveauté sera diffusée après "The Flash", l'une des séries phare du network.

Disparu en 2002 des petits écrans, "Roswell" reviendra en début d'année prochaine dans une nouvelle version, centrée sur un nouveau personnage. De retour dans sa ville natale de Roswell, Liz Ortecho découvre que des aliens vivent parmi les habitants et certains sont même des amis.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront Nathan Parsons, le loup-garou dans la série "The Originals" déjà diffusée sur The CW, Jeanine Mason ("Grey's Anatomy"), Tyler Blackburn ("Pretty Little Liars"), Heather Hemmens ou encore Michael Vlamis ("New Girl").

Plus connue pour son travail dans "The Vampire Diaries" et "The Originals", Julie Plec sera l'une des réalisatrices de la série aux côtés d'un ancien acteur de ses créations, Paul Wesley.

"Roswell" est l'une des séries culte des années 2000 aux Etats-Unis ainsi qu'en France où elle a été diffusée pendant la mythique "trilogie du samedi" à partir de 2004. Basée sur les romans de Melinda Metz, "Roswell High", la série télévisée avait permis de révéler Shiri Appleby, Jason Behr et Katherine Heigl.

Pour son grand retour, CW lui a réservé une case stratégique : "Roswell, New Mexico" sera dévoilé juste derrière "The Flash", série la plus regardée de la chaîne.