Rosamund Pike, héroïne de l'adaptation télévisuelle de la "La Roue du temps"

L'actrice, nommée en 2014 à l'Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans "Gone Girl" de David Fincher, a été choisie pour incarner le rôle principal de "The Wheel of Time", série adaptée de la saga littéraire de l'Américain Robert Jordan intitulée "La Roue du temps" en français et vendue à 90 millions d'exemplaires à travers le monde.

Inspirée par les romans de fantasy que Robert Jordan a écrits entre 1990 et 2007, "La Roue du temps" se déroule dans un monde fantastique où la magie existe mais est seulement accessible à certaines femmes.

Rosamund Pike incarnera Moiraine, membre d'une organisation féminine très puissante appelée Aes Sedai. Une fois arrivée au village des Deux-Rivières, cette dernière entreprend un dangereux voyage accompagnée de cinq jeunes gens dont l'un d'eux est appelé à devenir le Dragon Réincarné, un puissant individu qui peut sauver l'humanité ou la détruire.

Co-produite par Amazon Studios et Sony Pictures Television, "La Roue du temps" est en projet depuis octobre dernier. Rave Judkins ("Marvel : Les Agents du SHIELD") en sera le show-runner et l'un des producteurs. La réalisatrice allemande Uta Briesewitz dirigera les deux premiers épisodes, révèle le Hollywood Reporter.