"Riverdale", "Jane the Virgin", "Arrow"... CW renouvelle 10 séries d'un coup

CW vient d'annoncer le renouvellement de dix de ses séries pour la saison 2018/2019. Parmi elles figurent sans grande surprise les super-héros de DC Comics. "The Flash" reviendra ainsi pour une cinquième saison, "Arrow" pour une septième, "Supergirl" et "Legends of Tomorrow" signent leur quatrième saison et le tout nouveau "Black Lightning" décroche sa deuxième salve.

La reboot de "Dynastie" reviendra également à la prochaine rentrée avec en prime l'arrivée d'un nouveau personnage joué par Nicollette Sheridan, l'ancienne actrice de "Desperate Housewives". La série à succès "Supernatural" signe quant à elle sa quatorzième saison, toujours avec le duo des frères Winchester joué par Jared Padalecki et Jensen Ackles.

Les nouveaux de "Riverdale" continueront l'aventure dans une troisième saison.

Les fans de "Jane The Virgin" pourront encore profiter de la série avec sa cinquième saison qui pourrait devenir la dernière comme l'a laissé entendre la star de la série Gina Rodriguez lors d'une conférence début mars. Un cas de figure également probable pour la série "Crazy Ex-Girlfriend" qui pourrait signer sa dernière année avec la saison 4 comme l'a annoncé Rachel Bloom, actrice et co-créatrice de la série, sur son compte Twitter. La chaîne CW n'a pas encore confirmé ces informations.

Pour le moment, seul l'avenir de "Valor", "iZombie", "The 100" et "Life Sentence" parait incertain. Avec ses faibles audiences, la nouveauté "Valor" ne devrait pas être renouvelée en mai tout comme "Life Sentence" qui signe les plus bas scores de la chaîne malgré la présence de la star de "Pretty Little Liars" Lucy Hale. Leur sort devrait être scellé en mai prochain.