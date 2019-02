"Riverdale", "Flash", "Charmed", "Supernatural" renouvelées par The CW

A l'occasion d'une tournée presse de la Television Critics Association, la chaîne The CW a indiqué ce jeudi qu'elle prolongeait 10 séries télévisées, à savoir "Arrow", "Black Lightning", "Charmed", "Legends of Tomorrow", "Dynasty", "Flash", "Legacies", "Riverdale", "Supergirl" et "Supernatural".

Le sort de certaines fictions est encore incertain pour la grille 2019 - 2020. Les fans de "Les 100", "Roswell", "All American" et "In the Dark" ne sont pas encore fixés. Mais "Jane the Virgin", "Crazy Ex Girlfriend" et "iZombie" s'arrêtent cette saison.

"Cette saison, nous avons étendu nos soirées primetime à six jours, un succès pour notre chaîne et nos partenaires publicitaires, a commenté le président de The CW, Mark Pedowitz. En plus de développer notre calendrier, nous allons continuer à proposer plus de programmes, comme le prouve le renouvellement de ces dix séries. Et nous n'en sommes qu'au début !".

En plus de ces prolongations, The CW a commandé cinq pilotes dont trois spin-offs : "Batwoman" (dérivé de "Arrow"), "Katy Keen" (à partir de "Riverdale") et "Jane the Novela" (inspiré de "Jane The Virgin").