Reese Witherspoon s'intéresse au rock des années 70 pour Amazon

Avant même sa sortie, le livre "Daisy Jones & The Six" de Taylor Jenkins Reid va être adapté en une mini-série de treize épisodes diffusé sur Amazon Prime. Reese Witherspoon en sera la productrice.

Attendu dans les librairies anglo-saxonnes le 5 mars 2019, "Daisy Jones & The Six" suit un groupe de rock fictif des années 70 de Los Angeles qui deviendra une légende de la musique.

A la télévision, le roman de Taylor Jenkins sera découpé en treize épisodes, disponibles sur la plateforme svod d'Amazon.

Scott Neustadter et Michael H. Weber ("Nos Etoiles Contraires", "The Disaster Artist") se chargeront du scénario et Reese Witherspoon de la production, via sa société Hello Sunshine, déjà derrière le succès de "Big Little Lies", mini-série de HBO également adaptée d'un roman.

En plus de la diffusion, Amazon distribuera la bande originale de "Daisy Jones & The Six" par le biais de sa plateforme musicale ainsi que les livres papier et audio sur "Audible".