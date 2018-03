Reese Witherspoon et Kerry Washington réunies dans une mini-série

Les héroïnes des séries "Big Little Lies" et de "Scandal" se donneront la réplique dans "Little Fires Everywhere", prochaine série de Hulu.

Quand deux stars d'Hollywood joignent leurs forces, cela fait des étincelles. Productrices et actrices, Reese Witherspoon et Kerry Washington vont s'associer pour produire la nouvelle mini-série "Little Fires Everywhere", qui sera diffusée sur le site américain de vidéo à la demande, Hulu. La plateforme a dores et déjà signé pour huit épisodes.

Les deux actrices phares de la télévision américaine participeront également au projet en tant qu'actrices en plus de leurs casquettes de productrices executives via leurs compagnies Hello Sunshine pour Reese Witherspoon et Simpson Street pour Kerry Washington.

"Little Fires Everywhere" suit le destin de la famille Richardson dont la vie rangée en Ohio (Etats-Unis) va être bouleversée par l'arrivée d'une mère célibataire avec sa fille. Le roman explore les sujets tels quel le poids des secrets, l'identité ou encore la maternité.

L'histoire se base sur le roman "La Saison des feux" ("Little Fires Everywhere" en version originale) de l'auteure américaine Celeste Ng. Sorti en 2017 dans les pays anglophones, le livre sera disponible en France le 5 avril prochain.

La compagnie de Reese Witherspoon, Hello Sunshine, s'est déjà illustrée avec la série "Big Little Lies" qui a remporté l'Emmy Award de meilleure mini-série en 2017. La deuxième saison est prévue pour 2019. Quant à Kerry Washington, elle tirera sa révérence en tant qu'Olivia Pope le 19 avril prochain avec la fin de la série "Scandal" de Shonda Rhimes.