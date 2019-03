Quoi de neuf sur Netflix ? "Love, Death & Robots"

Les robots et les nouvelles technologies continuent de fasciner les streamers… Ils seront heureux de découvrir « Love, Death & Robots », une série animée d’anthologie disponible sur Netflix depuis le 15 mars.

Produits par David Fincher (« Mindhunter », « House of Cards ») et Tim Miller (« Deadpool »), les 18 épisodes de la série regroupent des scénarios originaux venus des quatre coins du monde. Leur point commun ? L’amour, la mort et les robots.

Ces courts épisodes aux différentes techniques d’animation voyagent à travers les genres du fantastique, de la science-fiction, de l’horreur et de la comédie. Entre humour trash et violence gratuite, l’anthologie tire ses inspirations de la pop culture comme les jeux vidéo, les mangas ou encore les comics.

Amateur de comédie ? Rendez-vous au sixième épisode intitulé « When the Yoghurt Take Over ». Ce court épisode de 5 minutes aux couleurs pastel met en scène une vie parallèle où les États-Unis sont dirigés par… du yaourt !

Avec son esthétique pop et colorée, le tour de force est donné à l’épisode « The Witness » d’Alberto Mielgo, qui a travaillé sur l’animation de « Spider-Man : New Generation ». Avec cet épisode haletant, les univers se mélangent et les cerveaux se déchaînent. Le spectateur est face à une course-poursuite à travers les quartiers d’une ville asiatique qui se conclut par un twist surprenant. L’avis est unanime : on en voulait plus…

« Love, Death & Robots », réservé à un public averti, est à découvrir dès à présent sur Netflix.