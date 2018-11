Quelles sont les séries qui vont être les plus "binge watchées" de cette fin d'année ?

Selon une étude américaine menée par The Hollywood Reporter et Morning Consult Poll, les téléspectateurs âgés de 18 à 29 ans sont 76% à préférer regarder leurs séries d'une seule traite. "Daredevil" arrive en tête des séries les plus susceptibles d'être dévorées d'un coup, suivi par d'autres programmes de Netflix.

Avec les nouvelles plateformes de streaming, la consommation des séries télévisées a complètement changé le quotidien des utilisateurs. Fini d'attendre les nouveaux épisodes toutes les semaines. Les abonnés peuvent désormais avoir accès à leurs séries complètes en un seul clique. Une nouvelle pratique analysée dans une étude menée par The Hollywood Reporter et Morning Consult qui montre que 36% des personnes interrogées préfèrent avoir accès à la saison complète de leur série tandis que 13% penchent plutôt pour une diffusion hebdomadaire.

Netflix dans le top des séries à être "binge watcher"

Précurseur en la matière, Netflix a misé gros en proposant des contenus originaux avec des saisons complètes directement disponibles sur sa plateforme. La sortie de la série "House of Cards" en 2013 avec Kevin Spacey et Robin Wright a été l'un des plus gros succès du site et a permis à Netflix de rivaliser avec l'industrie télévisuelle traditionnelle.

Rien de surprenant donc à voir les séries de Netflix s'imposer dans le classement des dix séries que les téléspectateurs vont le plus "binge-watcher" en cette fin d'année. "Daredevil" (28%) arrive en tête avec sa troisième saison disponible depuis le 19 octobre dernier. Suit la série documentaire "Making a Murderer", dont la deuxième salve est également sortie le 19 octobre (27%), ex aequo avec "Top Chef". Au pied du podium, "House of Cards" (24%) devance "Narcos", autre création originale de Netflix, et "Runaways", diffusé aux Etats-Unis sur Hulu. "Outlander" (Starz et Netflix pour la France), "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon Prime), "The Last Kingdom" (BBC America et Netflix) et "Ray Donovan" (Showtime) complètent le classement.

Les 10 séries les plus susceptibles d'être "binge watcher" :

1. Daredevil - 28%

2. Making a Murderer - 27%

3. Top Chef - 27%

4. House of Cards - 24%

5. Narcos - 21%

6. Runaways - 21%

7. Outlander - 19%

8. Marvelous Mrs. Maisel - 17%

9. The Last Kingdom - 17%

10. Ray Donovan - 15%

D'après une étude de The Hollywood/Morning Consult, menée les 25 et 26 octobre derniers sur un échantillon de 2.044 adultes.