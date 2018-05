Quatre reboots à ne pas manquer lors de la rentrée TV américaine

Les chaînes américaines misent toujours et encore sur des noms biens connus des téléspectateurs pour la saison 2018-2019. Parmi la trentaine de nouveautés annoncées, voici quatre anciennes séries qui s'apprêtent à faire leur retour à la télévision américaine.

Charmed

La chaîne CW a confirmé le retour de la série emblématique des années 90 et 2000. Véritable succès aux Etats-Unis comme en France, le drama surnaturel reviendra à la rentrée avec une nouvelle histoire et trois nouvelles soeurs, désormais incarnées par les actrices Melonie Diaz, Madeleine Mantock et Sarah Jeffery.