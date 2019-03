Quand Florence Foresti parodie la série "The Handmaid's Tale" pour l'association Women Safe

Leïla Bekhti, Géraldine Nakache et le duo du Palmashow, David Marsais et Grégoire Ludig, ont participé à cette parodie visant à mettre en lumière le travail de l'association Women Safe et lancer un appel aux dons.

"Blessed be the parodie". C'est une version "made in France" très peu conventionnelle mais plus qu'hilarante de la série "The Handmaid's Tale" que vient de dévoiler Florence Foresti sur YouTube. Afin de mettre en avant l'association Women Safe, l'humoriste française s'est entourée du duo du Palmashow, Grégoire Ludig et David Marsais, ainsi que des actrices inséparables Leïla Bekhti et Géraldine Nakache, pour réaliser cette parodie humoristique de la série américaine.

Alors que la série dramatique raconte la triste histoire de June, alias Offred, plongée dans un monde dystopique où les femmes ne sont vouées qu'à servir la société patriarcale, la version revisitée par les comédiennes françaises propose un autre point de vue beaucoup plus moderne. Si dans la série américaine, les femmes sont soumises aux hommes, Florence Foresti, Leïla Bekhti et Géraldine Nakache ne l'entendent pas de cette oreille. Les actrices tournent en dérision l'intrigue et incarnent des femmes qui n'hésitent pas à se rebeller et rire de leurs oppresseurs.

Une façon légère de parler d'un sujet plus que sérieux à l'heure où les violences faites aux femmes continuent d'augmenter. L'occasion d'appeler aux dons pour venir en aide à l'association Women Safe alors que la journée internationale pour les droits des femmes se déroulera ce vendredi 8 mars.