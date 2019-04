Pour sa première série, Jason Segel réunit Sally Field et Richard E. Grant

Celui qui jouait le déjanté Marshall Eriksen dans la série comique "How I Met Your Mother" lancera cet été la production de sa première série, "Dispatches From Elsewhere". Egalement attendu devant la caméra, Jason Segel donnera la réplique à deux acteurs de talent, Sally Field et Richard E. Grant.

Pour sa première création télévisée, l'ancienne star de "How I Met Your Mother" a fait appel à deux acteurs culte. Sally Field ("Forrest Gump") et Richard E. Grant ("Downton Abbey") ont rejoint la série dont le tournage devrait commencer cet été à Philadelphie, aux Etats-Unis, ont précisé les médias américains.

Si l'intrigue reste encore bien mystérieuse, les premières informations indiquent que l'histoire suivra un groupe de personnes ordinaires qui traversent des moments difficiles en cherchant un sens au puzzle qu'est la vie. Sally Field incarnera une femme au foyer qui vient de perdre son mari. Richard E. Grant interprétera quant à lui un leader charismatique d'une organisation secrète.

Une autre actrice a également été choisie pour jouer dans cette anthologie. L'actrice transgenre Eve Lindley jouera une femme transgenre qui arrête ses études pour travailler comme professeur dans un musée d'art. Jason Segel tiendra aussi un rôle dans sa propre série, sans plus de précision pour le moment.

Dix épisodes d'une durée d'une heure composeront cette première saison sous la houlette de l'interprète de Marshall Eriksen qui signera également le scénario en plus de la réalisation. Ce dernier portera par ailleurs la casquette de producteur exécutif aux côtés de Scott Rudin, Eli Bush et Garrett Basch. Le résultat n'est pas attendu avant 2020 sur la chaîne américaine AMC.

Nommé aux Oscars, aux BAFTA et aux Golden Globes, Richard E. Grant a joué dans "Game of Thrones" ou encore "Downton Abbey" ces dernières années. Plus récemment, l'acteur britannique a donné la réplique à Melissa McCarthy dans le film dramatique "Can You Ever Forgive Me ?", sorti en 2018 aux Etats-Unis et attendu prochainement en France.

Quant à Sally Field, l'actrice habituée à jouer dans des séries télévisées est déjà lauréate de deux Oscars de la meilleure actrice en 1980 et 1985. Elle a dernièrement partagé l'affiche de la série "Maniac" avec Emma Stone et Jonah Hill sur Netflix en 2018, dans le rôle du Dr. Greta Mantleray.