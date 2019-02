"Poupée russe", "Umbrella Academy"... Les séries à ne pas manquer en février

Du retour de Natasha Lyonne sur Netflix avec "Poupée russe", à la nouvelle série britannique "The A.B.C. Murders" avec John Malkovich, en passant par les nouveaux super-héros de "Umbrella Academy", le retour de Jennifer Carpenter dans "The Enemy Within", ou le nouveau rôle de Lauren Cohan dans "Whiskey Cavalier", voici cinq nouvelles séries à découvrir en février.