"Plan Coeur", la nouvelle série française de Netflix, arrive en décembre

Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce de sa prochaine série française, "Plan Coeur", réalisée par Noémie Saglio et Renaud Bertrand. Cette comédie romantique, disponible le 7 décembre prochain, met en scène un trio féminin incarné par Zita Hanrot, Sabrina Ouazani et Joséphine Draï.

Après "Marseille", série politique avec Gérard Depardieu qui avait la première production hexagonale de Netflix, le géant du streaming revient en France pour une nouvelle création originale intitulée "Plan Coeur". D'après le communiqué officiel, la plateforme diffusera cette comédie romantique française dès le 7 décembre prochain. La première saison comportera huit épisodes d'une demi-heure, réalisée par Noémie Saglio ("Telle mère, telle fille", "Connasse, princesse des coeurs") et Renaud Bertrand.

"Plan Coeur", c'est l'histoire de trois meilleures amies : Charlotte, Emilie et Elsa. Cette dernière est une éternelle célibataire qui ne comprend toujours pas pourquoi elle se retrouve seule et déprime face au bonheur des autres. Pour l'aider à sortir la tête de l'eau, ses amies vont alors employer les grands moyens. Elles engagent un escort boy pour aider Elsa à retrouver foi en l'amour.

Au casting de cette comédie française, on retrouvera Zita Hanrot qui a remporté le César du Meilleur Espoir Féminin pour "Fatima" en 2016, Sabrina Ouazani ("Pattaya", "Taxi 5"), Joséphine Draï ("Babysitting 2"), Marc Ruchmann ("Le Skylab"), Tom Dingler ("Le Talent de mes Amis"), Syrus Shahidi ("Blockbuster"), Guillaume Labbé ("Voyez comme on danse") et Yvan Naubron ("Errance").