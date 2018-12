"Plan Coeur" à coeur, la rom-com à la parisienne

La nouvelle production française de Netflix n’est pas la série de l’année mais a le mérite de la légèreté et la finesse passagère.

Elsa est une jeune parisienne trentenaire, nouvellement célibataire qui ne parvient à se remettre de sa rupture avec son collègue, qu’elle croise tous les jours. Ses amies Emilie, control freak enceinte et Charlotte, grande gueule fêtarde, décident de lui redonner le sourire. Charlotte commande deux rendez-vous avec un escort boy qui doit correspondre en tous points aux attentes d’Elsa. Jules débarque alors dans sa vie par une histoire de téléphone perdu. Il est beau, gentil, intelligent et il aime Bobby Lapointe. Ce qui devait arriver arrive, Elsa tombe raide de Jules et lui aussi. Ils se rencontrent, se loupent, se retrouvent et se perdent. La série aborde ici et là des thématiques un peu plus consistantes que l’eau de rose dans laquelle baignent les personnages et qui sont très classiques des comédies romantiques. "Plan Coeur" devient alors intéressant et moins farce quand elle décrit les problèmes de couple, la jalousie et l’accomplissement personnel… Autant d’aspect plutôt bien abordés dans ce microcosme parisien plutôt représentatif d’une époque.

La série est disponible sur Netflix depuis début décembre et a été écrite par Noémie Saglio, Julien Teisseire et Chris Lang. Elle met en scène la talentueuse Zita Hanrot, César du meilleur espoir féminin en 2016, Sabrina Ouazani, Joséphine Drai et Marc Ruchmann, tous convaincants dans leurs rôles. En 7 fois 30 minutes, "Plan Coeur" parvient à convaincre et se place comme une série légère et agréable, une mise en bouche avant la prochaine grande série francophone de Netflix, que l’on attend impatiemment.





"Plan Coeur" est disponible sur Netflix.