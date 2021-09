Phoebe Waller-Bridge quitte l'adaptation en série de "Mr. & Mrs. Smith"

Coup dur pour l'adaptation de "Mr. & Mrs. Smitch" au petit écran. La série en développement chez Amazon vient de perdre son actrice principale. Phoebe Waller-Bridge a décidé de quitter l'aventure qu'elle partageait avec Donald Glover. Mais quelles sont les raisons de ce départ ?

Rien ne va plus entre l'acteur de "Community" et l'actrice de "Fleabag" ? Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge ont décidé de ne plus travailler ensemble sur l'adaptation en série du film "Mr. & Mrs. Smith". Les deux acteurs devaient succéder au couple mythique joué par Brad Pitt et Angelina Jolie, en 2005 au cinéma, et incarner un couple marié ignorant que l'un et l'autre est un espion.