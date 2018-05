"Pennyworth" : un prequel sur le majordome de Batman en préparation

La série sera intitulée "Pennyworth", du nom du meilleur ami de Batman, Alfred Pennyworth.

Ce lundi, Fox annonçait que "Gotham", qui raconte l'histoire des origines de Batman, aurait bien le droit à une cinquième et dernière saison. Deux jours plus tard, les fans du célèbre justicier ont une nouvelle fois de quoi se réjouir. La chaîne de télévision américaine Epix a commandé une série de dix épisodes sur l'histoire d'Alfred Pennyworth, le majordome de Bruce Wayne.

"Pennyworth" ne sera pas un spin off de "Gotham", croit savoir The Hollywood Reporter. Elle explorera le passé d'Alfred Pennyworth en tant qu'ancien soldat des forces armées britanniques. Il créera une compagnie secrète et en viendra à travailler avec le père milliardaire de Batman, dans les années 60.