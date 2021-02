Pedro Pascal et Bella Ramsey au casting de la série adapté du jeu vidéo "The Last of Us"

Les gameurs et gameuses sont aux anges ! Le célèbre jeu vidéo The Last of Us va être adapté à la télévision par HBO, qui vient d’annoncer le casting principal.

Pedro Pascal, révélé pour son rôle court mais marquant dans Game of Thrones (également produite par HBO), incarnera Joel, le héros du jeu vidéo se déroulant dans un monde post-apocalyptique où les humains sont "zombifiés" pas un parasite fongique. Après avoir connu la gloire avec Narcos puis dernièrement dans les deux saisons de The Mandalorian, Pedro Pascal s’impose encore un peu plus comme un acteur en vue à Hollywood.

► A lire aussi : Gina Carano virée de "The Mandalorian"

A ses côtés, la jeune Bella Ramsey (17 ans) incarnera l’héroïne Ellie. Elle aussi fut une révélation de Game of Thrones, même si elle ne croisera pas la route de Pascal, apparaissant dans une saison différente. Elle y incarnait Lyanna Mormont, un personnage qui a marqué les fans par sa verve et son côté…"badass".

C’est Craig Mazin, créateur de la mini-série Chernobyl, qui est à la tête de cette adaptation, tandis que c’est le scénario sera cosigné Neil Druckmann, à qui l’on doit le jeu d’origine.

Sorti en 2013 sur PlayStation, The Last of Us est l’un des jeux vidéo les plus adulés de ces dernières années, considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs qui ait jamais été réalisé. Une adaptation en film ou en série était donc presque incontournable, et est envisagée depuis plusieurs années. Le projet est donc bel et bien sur les rails, et le tournage devrait commencer prochainement. Signalons que le second volet du jeu est sorti en 2020.

► A lire aussi : The Last of Us Part II : les joueurs reprennent des tubes à la guitare au sein du jeu