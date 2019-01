"Patty's Auto", une série 100% féminine en chantier sur Fox

Les chaînes de télévision américaines préparent déjà leur prochaine grille de programme. Pour la nouvelle saison, Fox a décidé de prendre le virage féministe en commandant un pilote inspiré du livre "Patty's Auto", centré sur un garage mené par des femmes. Derrière ce projet, on retrouve Darlene Hunt ("The Big C") et Elizabeth Banks ("Hunger Games", "Pitch Perfect"), à la production.

D'après plusieurs médias américains, la chaîne américaine Fox a commandé un épisode pilote d'une nouvelle comédie portée par un casting féminin. Baptisée "Patty's Auto", la comédie est inspirée du livre de Patrice Banks, "Girls Auto Clinic : An Auto Repair", paru en 2017.

Le projet suivra Patty et ses mécaniciennes qui travaillent pour elle dans son garage. Le scénario sera signé par Darlene Hunt ("Roseanne") qui a également créé la série télévisée "The Big C" en 2010. Pour le moment, aucun réalisateur n'est associé à ce projet. Quant à la distribution, le casting n'a pas encore été dévoilé.

L'actrice et réalisatrice Elizabeth Banks ("Hunger Games", "Pitch Perfect") sera productrice exécutive aux côtés de Max Handelman à travers leur compagnie Brownstone Productions et de Darlene Hunt, la scénariste. L'auteure du livre, Patrice Banks, sera quant à elle productrice consultante sur le projet.

"Patty's Auto" est la troisième comédie en live-action commandée par la Fox pour sa saison 2019-2020 et la première comédie de Warner Bros. TV à atterrir sur la chaîne. Elle rejoint les comédies animées "Duncanville" et "Bless the Harts", ainsi que "Richard Lovely" de Billy Finnegan ("Grace and Frankie") et "Geniuses" de Lon Zimmet ("LA to Vegas").

