Patrick Dempsey, à l'affiche d'un drame politique pour CBS

Cinq ans après avoir été évincé de "Grey’s Anatomy" sur ABC, où le rôle du Dr Derek Shepherd l’a rendu célèbre, Patrick Dempsey s’apprête à faire son grand retour à la télévision américaine. La star a obtenu le rôle principal du pilote de "Ways & Means" (anciennement connu sous le nom de "The Whip"), une série qui pourrait être prochainement diffusée sur CBS. Il incarnera un puissant élu siégeant au Congrès des États-Unis, mais ayant perdu foi en la politique. Il se retrouvera à travailler secrètement avec une jeune membre du parti opposé, pour saboter le système qu’il a contribué à créer. Ensemble, ils tenteront de sauver la politique américaine… À condition de ne pas se faire prendre.

"Ways & Means" a été écrit par les scénaristes Mike Murphy and Ed Redlich. Depuis la fin de "Grey’s Anatomy", Patrick Dempsey a mené à bien plusieurs projets. Il fut le héros de la mini-série de Jean-Jacques Annaud, "La Vérité sur l’affaire Harry Quebert" (2018), et joua dans le troisième volet de la saga "Bridget Jones" (2016), aux côtés de Renée Zellweger et Colin Firth.