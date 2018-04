Paramount Network commande la série basée sur le film "Le Club des ex"

Après des semaines de rumeurs, c'est enfin officiel. Paramount Network a donné son feu vert pour l'adaptation en série télévisée du film "Le Club des ex", de Hugh Wilson, ont annoncé les médias outre-Atlantique. La chaîne américaine a commandé dix épisodes de 30 minutes pour cette nouvelle série prévue pour 2019. Le tournage devrait débuter cet été à New York. La coscénariste de "Girls Trip", Tracy Oliver sera en charge de l'écriture de la série.

La série suivra la vie de trois femmes dans la ville de New York, qui se soutiennent mutuellement après l'échec de leur mariage respectif. Pour le moment, le casting n'a pas été annoncé.

Un premier pilote avait été réalisé par Keith Cox pour TV Land et avait rassemblé Alyson Hannigan ("Buffy the Vampire Slayer", "How I Met Your Mother"), Megan Hilty ("Smash") and Vanessa Lachey ("Disaster Movie") avant d'être repris par Tracy Oliver.

Le film original "Le Club des ex" avait été porté à l'écran par le trio gagnant Diane Keaton, Goldie Hawn et Bette Midler et avait remporté un succès populaire avec plus de 181 millions de dollars au box-office lors de sa sortie en 1996.