Paramount commande une série à Ron Howard

Le réalisateur de "Cocoon" et de "Da Vinci Code" va se pencher sur l'adaptation d'une série israélienne nommée "Charlie Golf One". "68 Whiskey" est le titre de travail de ce projet distribué par Paramount Network.

Ron Howard produira et réalisera le pilote de cette comédie noire écrite par le co-créateur de "The Brink", Roberto Benabib, croit savoir The Wrap. "68 Whiskey" suivra des hommes et des femmes de plusieurs cultures déployés comme médecins dans une base militaire en Afghanistan. Ensemble, ils seront plongés dans un univers dangereux qui mènera à des comportements autodestructeurs, une intense camaraderie et un sens du devoir occasionnel.

Zion Rubin, qui a créé "Charlie Golf One" en 2016, sera l'un des producteurs exécutifs du projet.

Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée.