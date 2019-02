"Osmosis" : Netflix lance sa nouvelle série originale française en mars

Le leader du streaming vient de dévoiler les premières images de "Osmosis", sa prochaine série originale française. La série futuriste sera disponible le 29 mars prochain sur la plateforme avec notamment Hugo Becker ("Gossip Girl") parmi les personnages principaux. La série s'intéressera aux nouvelles technologies et à leur importance dans les relations amoureuses.

Il faudra attendre encore un peu pour découvrir la prochaine série originale française de Netflix. Le leader du streaming a annoncé le lancement de sa nouvelle série tricolore intitulée "Osmosis" pour le 29 mars prochain, dans un communiqué officiel. Le géant américain en a également profité pour dévoiler les premières images de cette série futuriste produite par Telfrance (Groupe Newen) et Arte.

L'intrigue se déroulera à Paris dans un futur proche alors que la technologie permet à présent de déchiffrer "le code du véritable amour". Grâce à une nouvelle application nommée "OSMOSIS", et aux données obtenues à l'aide de micro-robots implantés dans le cerveau de ses utilisateurs, ces derniers peuvent avec certitude trouver leur âme soeur. Pourtant en acceptant cette nouvelle technologie, les femmes et les hommes concernés donnent un libre accès aux recoins les plus intimes de leur esprit. Le prix à payer pour trouver l'amour de sa vie ?

Une histoire d'anticipation qui n'est pas sans rappeler l'épisode "Hang the DJ" de la série "Black Mirror", également disponible sur Netflix, qui racontait déjà comme une application amoureuse pouvait contrôler la vie de ses utilisateurs.