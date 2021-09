Orelsan raconté par son frère dans une série documentaire

"C’est rarissime de filmer aussi longtemps au quotidien au plus près d’un artiste, de voir le point de départ d’une vocation et d’assister à tout l’itinéraire" souligne auprès de l’AFP Justine Planchon, directrice générale en charge des contenus de Mediawan Prod.

Pour finaliser le documentaire, Clément Cotentin, qui assure la voix off, a travaillé avec Christophe Offenstein, coréalisateur avec Orelsan du film "Comment c’est loin". Il leur a fallu trois ans pour éplucher 2000 heures de rushes et en tirer six épisodes d’une quarantaine de minutes chacun.

Pour Clément Cotentin, aujourd’hui journaliste, "le bon moment" est arrivé pour exhumer ses archives après la consécration de l’album "La fête est finie", paru en 2017. Orelsan, avec ce disque, sort de la case rap pour être écouté par un public très large et récolte trois Victoires de la musique en 2018 .

Le réalisateur promet de mêler son "point de vue de petit frère pour qui tout ce monde (de la musique) est fantastique au début" et des éclairages sur une réalité parfois "plus compliquée".

Le documentaire met en lumière "l’originalité du parcours d’Orelsan", "fils d’instituteurs d’une petite ville normande, qu’on aurait bien vu faire + Sup de co + et finir cadre dans une PME plutôt que de devenir rappeur" souligne Maxime Delauney, producteur chez Nolita.

Le film évoque les hauts et les bas, comme la polémique de la chanson "Sale pute". "Ce n’était pas juste 30 dates de concerts annulées mais possiblement la carrière d’un chanteur prometteur qui s’arrête" comme le résume Maxime Delauney. Poursuivi pour provocation à la violence envers les femmes, Orelsan a été relaxé en 2016.

Outre ses amis et sa famille, d’autres artistes interviennent dans cette série, tels Stromae ou Gims. "Le documentaire peut donner des clés pour rentrer dans l’univers de mon frère, comprendre le second degré, la mise à distance, comprendre ses personnages, ce qu’il a fait dans le passé et ce qu’il fera dans le futur", conclut Clément Cotentin.