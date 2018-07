"Orange is the New Black" : les premières images de la saison 6

Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce de la saison 6 de "Orange is the New Black" qui sera disponible le 27 juillet prochain. Les détenues de Litchfield se retrouvent enfin pour de nouvelles aventures dans une toute nouvelle prison de haute sécurité. Taylor Schilling, Uzu Aduba, Danielle Brooks ou encore Kate Mulgrew, Natasha Lyonne et Selenis Leyva sont de retour pour ces nouveaux épisodes.

Alors que la saison 5 s'était terminée sur la rébellion des codétenues, ces premières images donnent un aperçu de ce qui attend les fans de la série diffusée sur Netflix. Piper, Suzanne, Taystee vont devoir faire face aux interrogatoires qui visent à découvrir ce qu'il s'est passé entre les murs de Litchfield. De nouvelles frictions vont naître entre les prisonnières, ce qui n'arrangera pas le quotidien de nos criminelles préférées. Leurs amitiés résisteront-elles ? Toujours plein d'humour, cette nouvelle saison ne manquera pas de dénoncer les injustices carcérales et les violences policières.

Bonne nouvelle pour les aficionados de "Orange is the New Black", la série qui fait un tabac sur Netflix a déjà été renouvelée pour une septième saison, qui pourrait pourtant signer la fin de cette comédie dramatique créée par Jenji Kohan.

Bande-annonce :