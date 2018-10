"Orange is the New Black" : la série s'arrêtera après la saison sept

La saison six de la série télévisée américaine est disponible depuis le 27 juillet dernier sur Netflix. Si une saison supplémentaire est bien en préparation, ce sera la dernière, ont annoncé les équipes ce mercredi dans une vidéo publiée sur le compte Twitter d'"Orange is the New Black".

"Orange is the New Black" dit adieu à Litchfield.

La série, basée sur le livre autobiographique de Piper Kerman, se terminera avec la saison neuf, qui sera diffusée en 2019 sur la plateforme de streaming. "Après sept saisons, il est temps d'être libéré de prison, a confié Jenji Kohan, la créatrice de la fiction. Toutes les formidables filles de Litchfield et l'équipe technique vont me manquer. Mon cœur est orange mais se teinte progressivement de noir".

Cette nouvelle était pressentie après l'interview de Kohan dans le New York Times en juin 2017. "Je n'ai pas encore pris ma décision finale. Mais je penche pour que la fin se produise après la saison sept même si le show pourrait se poursuivre encore longtemps avec l'arrivée de nouveaux personnages", avait-elle annoncé.

"Orange is the New Black" s'est révélée au public en 2013. Le succès fut immédiat. La première saison fut nommée douze fois aux Emmy Awards et elle remporta le prix de la meilleure comédie. En cinq ans, elle est devenue l'une des séries les plus regardées sur Netflix.