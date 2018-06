"Orange is the New Black" de retour le 27 juillet sur Netflix

Piper, Taystee et Suzanne sont de retour pour la sixième saison de "Orange is the New Black", diffusée dès le 27 juillet sur Netflix.

Netfllix vient de dévoiler un premier teaser de la saison 6 de "Orange is the New Black" ainsi que sa date de diffusion fixée au 27 juillet prochain sur la plateforme. Les prisonnières de Litchfield vont dire adieu à leur prison pour intégrer "Max", la prison de haute sécurité pour femmes.

Plusieurs actrices ont partagé ce teaser sur leur compte Twitter telles que Danielle Brooks qui joue Taystee ou Uzu Aduba qui incarne Suzanne.

Nous avions laissé les détenues lors d'une rébellion à la fin de la saison 5 alors que les forces spéciales lançaient l'assaut dans la prison tombée aux mains des prisonnières. Dix d'entre elles s'étaient réfugiées dans un bunker tenu secret, Frieda (Dale Soules), Suzanne (Uzo Aduba), Cindy (Adrienne C. Moore), Taystee (Danielle Brooks), Red (Kate Mulgrew), Piper (Taylor Schilling), Alex (Laura Prepon), Nicky (Natasha Lyonne), Gloria (Selenis Leyva) et Blanca (Laura Gomez), laissant leur sort en suspens.

Cette nouvelle saison promet encore de faire la lumière sur la réalité des injustices en milieu carcéral alors que la série avait déjà abordé le sujet de la violence policière auparavant avec la mort de Poussey Washington (Samira Wiley).

"Orange is the New Black" a d'ores et déjà été renouvelée pour une septième saison qui pourrait bien sonner la fin pour nos héroïnes.