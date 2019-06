Nikolaj Coster-Waldau ("Game of Thrones") déjà de retour dans une nouvelle série ?

L'acteur danois vient d'être annoncé au casting d'une nouvelle série en développement dans les locaux de la chaîne américaine FX, a-t-on appris dans la presse américaine. Baptisée "Gone Hollywood", la série rassemblera Nikolaj Coster-Waldau avec un autre acteur de "Game of Thrones", Jonathan Pryce.

De l'Irlande à Hollywood, il n'y a qu'un pas pour Nikolaj Coster-Waldau. L'interprète de Jamie Lannister dans la série épique "Game of Thrones" pourrait déjà revenir au petit écran dans une nouvelle série américaine pour FX, a dévoilé la presse américaine. Pour le moment au stade de développement, la série baptisée "Gone Hollywood" pourra être commandée par la chaîne américaine si tant est que l'épisode pilote soit concluant.

L'intrigue de cette série se déroulera dans les années 1980 alors que plusieurs agents artistiques en marge de l'ordre préétabli décident d'imposer une nouvelle dynamique changeant par la même occasion le visage de l'industrie américaine pour toujours. D'après les informations fournies par la chaîne américaine FX et rapportées par les médias, la série mélangera fiction et réalité à travers des événements et des figures du divertissement ayant réellement existé.

A ses côtés, Nikolaj Coster-Waldau retrouvera Jonathan Pryce, qui jouait le personnage du Grand Moineau dans les saisons 5 et 6 de "Game of Thrones". Ces derniers donneront la réplique à John Magaro ("The Umbrella Academy"), Lola Kirke ("Mozart in the Jungle"), Judd Hirsch ("Forever", "The Big Bang Theory") ainsi qu'à Ben Schnetzer ("La vérité sur l'affaire Harry Quebert").

Pour piloter ce nouveau projet, FX a fait appel à Ted Griffin ("Ocean's Eleven") pour les postes de réalisateur, scénariste, showrunner et producteur exécutif, aux côtés de Scott Rudin ("The Social Network", "Lady Bird"), également attaché au projet.