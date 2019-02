Nicollette Sheridan dit au revoir à "Dynastie" pour des raisons familiales

"Dynastie" avait marqué son grand retour à la télévision américaine dans une série mais moins d'un an après sa première apparition dans l'épisode 16 de la saison 1, Nicollette Sheridan annonce son départ. Loin d'être licenciée comme elle le fut pour "Desperate Housewives", l'actrice tient à libérer son temps pour être auprès de sa mère malade. Une décision soutenue par les producteurs de la série. Quant à son rôle d'Alexis Carrington, le personnage pourrait bien revenir sous les traits d'une autre actrice.

A peine arrivée, la voilà déjà repartie. Moins d'un an après sa première apparition dans la série, Nicollette Sheridan annonce son départ de "Dynastie", le remake de la série culte diffusée sur The CW, comme l'a confirmé TVLine. L'actrice américaine incarnait le rôle mythique d'Alexis Carrington, rendu célèbre par Joan Collins dans les années 1980 sur ABC dans la série originale. Plusieurs médias américains ont avancé que le rôle pourrait être réattribué à une autre actrice, sans apporter plus de précisions. Nicollette Sheridan fera ses adieux en mars.

"Nicollette Sheridan quittera DYNASTIE afin de se concentrer sur certaines responsabilités familiales, ont déclaré CBS Televisions Studios et The CW dans un communiqué officiel. Elle fut un précieux atout pour la série et nous lui souhaitons le succès dans le futur", ont-ils conclu.

Toujours d'après les informations rapportées par TVLine, Nicollette Sheridan a également partagé sa propre déclaration : "Travailler sur le reboot de Dynastie et reprendre le rôle iconique d'Alexis a été très agréable mais l'opportunité de passer un précieux temps avec ma mère en phase terminale est bien plus importante pour moi en ce moment. Je me sens profondément reconnaissante envers Mark Pedowitz (The CW) et David Stapf (CBS) pour m'avoir gracieusement permis de revenir à Los Angeles pour être avec elle, et je leur souhaite et à tous ceux impliqués dans la série rien d'autre que la continuité de leur succès. J'espère que mes fans accepteront mon successeur avec la même passion".

Le départ de Nicollette Sheridan marque le troisième changement important de la série après ceux de Nathalie Kelley, qui incarnait Cristal, et James Mackay dans la peau de Steven. Relancée en 2017 par The CW, la série "Dynastie" en est à sa deuxième saison. Une troisième saison a été commandée par la chaîne pour la saison 2019/2020 malgré des audiences moyennes.