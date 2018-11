Netflix va diffuser la série coréenne "Hymn of Death"

Le géant du streaming a acquis les droits de cette série tragique divisée en trois parties. Elle sera disponible sur Netflix à partir du mois prochain, annonce Variety.

"Hymn of Death" raconte l'histoire vraie de Yun Sim-Deok, la première soprano coréenne, qui tomba amoureuse du dramaturge Kim Woo-Jin, père de famille, dans les années 1920 sous l'occupation japonaise. Cette romance avait déjà été portée à l'écran dans plusieurs films, pièces de théâtre et comédies musicales. Le plus célèbre d'entre eux se nomme "Death Song", long-métrage de Kim Ho-sun sorti en 1991.

Cette dernière adaptation en date est dirigée par Park Soo-jin ("The Doctors", "Dr. Romantic") et écrite par Cho Soo-jin. Elle est portée par Lee Jong-suk ("While You Were Sleeping", "W") dans le rôle de l'auteur, et par Shin Hye-sun ("Still 17", "My Golden Life") qui joue Yun.

"Hymn of Death" sera diffusée en Corée en Asie et dans les pays anglophones le 14 décembre prochain et dans le reste du monde, dont l'Europe, à partir du 28.