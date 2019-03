Netflix va adapter la bande dessinée "Button Man"

Alors que les bandes dessinées ont la côté chez Netflix, une nouvelle histoire prendra ses quartiers sur la plateforme de streaming. D'après Variety, l'histoire de "Button Man : The Killer Game" va être adaptée pour le petit écran en un long-métrage qui sera réalisé par Brian Helgeland. Pour le moment, le casting pour trouver l'interprète du personnage principal est encore en cours.

Une nouvelle bande dessinée arrive sur Netflix. Après les comics d'Archie adapté à la sauce "Riverdale", c'est au tour de "Button Man" de trouver preneur sur la plateforme de streaming. Selon les informations rapportées par les médias américains, Netflix plancherait sur l'adaptation de la bande dessinée créée par John Wagner et Arthur Ranson en 1992.

Le site spécialisé Variety précise même que le réalisateur américain Brian Helgeland signera cette adaptation pour le petit écran qui prendra la forme d'un long-métrage et non d'une série. Pour le moment, aucune date de tournage n'a été arrêtée puisque le casting est toujours en cours.

L'intrigue suivra Harry Exton, un ancien soldat considéré comme le premier véritable héros d'une nouvelle ère. Combattant dans une compétition clandestine destinée aux personnes aisées, il est payé pour se battre jusqu'à la mort tel un gladiateur dans une arène des temps modernes pour le compte d'une "Voix" mystérieuse. Il essaiera de renverser la situation pour abattre ce système corrompu.

Pour le moment baptisé "Button Man : The Killing Game", le thriller sera produit par les sociétés 6th et Idaho. La bande dessinée compte à ce jour quatre tomes sortis entre 1992 et 2007.

Connu pour avoir réalisé le film "Legend" avec Tom Hardy en 2015 ainsi que le biopic "42" sur la vie de Jackie Robinson, premier joueur de basketball afro-américain, en 2013, le réalisateur Brian Helgeland s'est surtout illustré grâce au scénario de "L.A. Confidential" sorti en 1997 avec Kevin Spacey, Russell Crowe ou encore Kim Basinger en têtes d'affiche. Brian Helgeland a décroché l'Oscar du meilleur scénario adapté avec Curtis Hanson, inspiré du roman de James Ellroy, lors de la 70e cérémonie des Oscars en 1997.