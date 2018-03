Netflix travaille avec Frank Miller pour une série sur la Dame du Lac

Netflix vient de commander une nouvelle série intitulée "Cursed", adaptation de la prochaine bande-dessinée de Frank Miller et Tom Wheeler dédiée à la Dame du Lac, selon Deadline.

La légende du roi Arthur débarque sur Netflix. Le géant du streaming vient de commander "Cursed", une série en dix épisodes concoctée avec l'aide de Frank Miller et Tom Wheeler à partir de leur prochain ouvrage. Publiée à l'automne 2019 aux Etats-Unis, la bande dessinée se concentrera sur le personnage de la Dame du Lac

"Cursed" reviendra sur l'histoire du roi Arthur à travers les yeux de Nimue, la future Dame du Lac. L'intrigue se concentrera sur l'adolescence de Nimue alors que la jeune fille est dotée d'un mystérieux don. Après la mort de sa mère, elle trouve en Arthur, un jeune mercenaire, un compagnon inattendu et s'allie avec lui dans une quête pour retrouver Merlin l'Enchanteur et l'épée sacrée. Au fil de leur voyage, Nimue deviendra un symbole de courage et de rébellion contre le terrifiant roi Uther Pendragon.

Franck Miller n'en est pas à sa première bande-dessinée adaptée sur grand écran. Grand nom dans le monde de l'illustration, il a notamment écrit "Sin City", repris au cinéma par Robert Rogriguez, "The Dark Knight Returns" qui a inspiré Christopher Nolan, "Ronin", "300" ou "Daredevil : Born Again".