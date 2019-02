Netflix renouvelle la série "Sex Education" pour une deuxième saison

Netflix vient d'annoncer la commande d'une deuxième saison de "Sex Education", la nouvelle série sans tabou du géant américain. D'après le communiqué officiel envoyé par le leader du streaming, huit épisodes composeront cette nouvelle saison dont le tournage commencera au printemps prochain au Royaume-Uni.

Si pour le moment, l'intrigue n'a pas encore livré ses secrets, les élèves de Moordale High School reviendront bien pour une nouvelle année même si aucune date de sortie n'a été évoquée par la plateforme. On retrouvera les acteurs et actrices qui ont fait de cette série un succès, à commencer par Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Tanya Reynolds et Patricia Allison.

"L'accueil de la première saison a été tellement excitant. Voir comment des individus à travers le monde se sont identifiés à des personnages qui ont commencé comme des idées dans ma tête est incroyable. Je suis extrêmement reconnaissante envers toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder la série et je suis impatiente de poursuivre ce voyage fantastique", a déclaré Laurie Nunn, la créatrice de la série.

Lancée le 11 janvier dernier sur Netflix, la première saison de "Sex Education" a conquis le public de la plateforme. Ils sont près de 40 millions de foyers à avoir regardé la série au cours des quatre premières semaines qui ont suivi sa sortie, rapporte le service de streaming.