Netflix renouvèle la série animée "Big Mouth"

La plateforme de streaming a annoncé ce samedi que "Big Mouth" serait de retour pour une saison trois. Le chapitre précédent avait été mis en ligne il y a un peu plus d'un mois, le 5 octobre 2018.

"Big Mouth", créée par Nick Kroll et Andrew Goldberg, s'intéresse à l'adolescence de ses deux auteurs, qui ont grandi à Westchester County, une banlieue de New York, et ont noué de forts liens d'amitié. Produite par Netflix, la fiction évoque sans tabou plusieurs sujets intimes comme la sexualité masculine et féminine que découvrent les deux héros.

Le comédien John Mulaney prête sa voix à Andrew tandis que Nick Kroll se double lui-même. Maya Rudolph, Jason Mantzoukas, Jordan Peele, Fred Armisen, Jenny Slate et Jessi Klein complètent le casting vocal.

Sur Twitter, le compte officiel de la série a révélé que "Big Mouth" serait de retour courant 2019 pour la plus grande joie des fans.