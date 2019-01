Netflix prépare une série adaptée des films d'horreur "Resident Evil"

Après les jeux vidéo et le cinéma, la saga "Resident Evil" arrive sur le petit écran. D'après les révélations de Deadline, Netflix plancherait sur l'adaptation des films d'horreur à succès en une série télévisée.

Jolie coïncidence. Alors que le remake du jeu vidéo "Resident Evil 2" est sorti ce vendredi 25 janvier, Deadline dévoile qu'une série télévisée serait en préparation du côté de Netflix. Selon le site spécialisé, la série utilisera les codes qui ont fait le succès de la saga. La série dramatique plongera dans le sombre monde de Umbrella Corporation, à l'origine de la propagation du virus.

La production de la nouvelle série en est à ses débuts, elle devrait incorporer des éléments de la saga ainsi que certaines références, les fameux "easter eggs".

La société de production Constantin Film, déjà derrière les films "Resident Evil", est impliquée dans ce projet. La production recherche désormais un showrunner pour diriger l'adaptation. Deadline avance que la série sera estampillée "Netflix global original" et devrait étendre l'univers de "Resident Evil" afin d'approfondir son histoire. Pour le moment, aucune date n'a été annoncée par le géant du streaming.

Lancée en 2002 par Paul W. S. Anderson, la franchise "Resident Evil" a vite trouvé son public avec Milla Jovovich dans la peau d'Alice, le personnage principal. Cette première adaptation avait récolté plus de 101 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Cinq autres longs métrages ont suivi par la suite. En 2017, "Resident Evil : Chapitre final" avait clôturé l'histoire avec un ultime film qui avait engrangé plus de 307 millions de dollars de recettes dans le monde. Au total, c'est plus de 1,2 milliard de dollars qui ont été gagnés grâce aux multiples adaptations du jeu vidéo au cinéma.

"Resident Evil" fait partie des franchises les plus lucratives issues du monde du jeu vidéo.

Le remake du jeu vidéo "Resident Evil 2" est sorti ce vendredi 25 janvier.