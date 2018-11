Netflix diffuse une nouvelle bande-annonce de "The Ballad of Buster Scruggs", la série des Frères Coen

Ce lundi, le géant du streaming a proposé aux internautes un nouvel aperçu de ce western, découpé en six parties, qui sera disponible sur la plateforme le 16 novembre prochain et dans quelques cinémas américains une semaine avant.

Joel et Ethan Coen reviennent au western après "No Country for Old Men" en 2008 et "True Grit" en 2010. Une deuxième bande-annonce de "The Ballad of Buster Scruggs" a été mise en ligne sur Youtube, avec, en tête d'affiche, James Franco, Brendan Gleeson, Zoe Kazan, Liam Neeson, Tim Blake Nelson et Tom Waits.

Après deux ans d'absence et la sortie de la comédie "Ave, César ! " en 2016, les cinéastes ont réalisé, écrit et produit ce long-métrage qui raconte six histoires consacrées à l'Ouest Américain. Elles suivront des hors-la-loi, des cowboys et des migrants.

L'extrait dévoilé se concentre principalement sur le personnage de Tim Blake Nelson présent dans le premier chapitre de cette série intitulée "The Ballad of Buster Scruggs".

"The Ballad of Buster Scruggs" a été diffusée en avant-première mondiale à la Mostra de Venise le mois dernier. Elle a été récompensée du prix du meilleur scénario.