Netflix dévoile la première bande-annonce de la nouvelle série "Turn Up Charlie" avec Idris Elba

A quelques jours de son lancement, Netflix vient enfin de dévoiler la première bande-annonce de "Turn Up Charlie", la comédie créée et jouée par Idris Elba. L'acteur de "Luther" prendra en main les platines de cette comédie intergénérationnelle dès le 15 mars sur la plateforme de streaming. L'acteur britannique y réunit ses deux passions : la comédie et la musique.

Après avoir joué les inspecteurs mystérieux dans "Luther" pour la BBC, Idris Elba s'est reconverti en nounou pour Netflix. Le géant du streaming vient de dévoiler les premières images de sa nouvelle série "Turn Up Charlie" ou "Charlie, monte le son" dans sa version française. Si l'acteur britannique a décroché le rôle principal, il a également co-créé le show avec Gary Reich. Pour cette première saison, la série est composée de huit épisodes de 30 minutes, à découvrir dès le vendredi 15 mars.

L'acteur y incarne Charlie, un DJ sur le déclin qui tente de tirer profit de son amitié avec son meilleur ami pour rebondir dans le milieu de la musique. Ce dernier étant marié avec une célèbre DJ, il propose à Charlie de devenir la nounou de leur fille de 11 ans, Gabby. Au fil du temps, le duo improbable va vite se rendre compte qu'ils ont plus de points communs que ce qu'ils pensaient.

Frankie Hervey, Guz Khan, JJ Feild et Piper Perabo font également partie de la distribution.

Le milieu de la musique n'est pas étranger à Idris Elba qui poursuit sa carrière de DJ sur les scènes du monde entier. Il se produira par ailleurs au festival de Coachella le 13 avril prochain. "Turn Up Charlie" signe la deuxième série créée par Idris Elba qui avait déjà lancé "In the Long Run" en 2018. Le comédien présentera également la célèbre émission satirique "Saturday Night Live", le 9 mars prochain.