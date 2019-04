Netflix dévoile la bande-annonce terrifiante de sa nouvelle série d'horreur "Chambers"

La nouvelle série d'horreur de Netflix se dévoile à travers une première bande-annonce officielle terrifiante. Uma Thurman donne la réplique à Tony Goldwyn, bien connu pour son rôle dans la série à succès "Scandal". Les abonnés pourront découvrir les dix épisodes de la première saison dès le vendredi 26 avril prochain sur la plateforme.

"Chambers" racontera la tragique histoire d'une jeune femme devenue totalement obsédée par la greffe de coeur qui lui a pourtant sauvé la vie après une crise cardiaque. Après avoir rencontré la famille de la défunte, la jeune femme développe des traits de caractère de sa donneuse décédée soudainement. Par la suite, d'étranges événements se dérouleront tandis que la jeune femme continuera de creuser autour de sa greffe qui se révélera être bien mystérieuse tout en sombrant de plus en plus dans l'horreur.

Uma Thurman incarnera Nancy Lefevre, la mère de la jeune femme, et donnera la réplique à Tony Goldwyn ("Scandal"). Sivan Alyra Rose jouera quant à elle la jeune femme obsédée par son nouveau coeur étranger.

"'Chambers' se déroule dans un lieu mystique et isolé d'un Arizona New Age. 'Chambers' traite une histoire d'horreur psychologique et explore les différentes manières de gérer un traumatisme. Ce qui débute comme une histoire profondément humaine finit par se transformer en quelque chose de bien plus étrange et bien plus perturbant que ce que vous auriez pu imaginer.", a confié la créatrice de la série Leah Rachel dans le communiqué officiel.

Lilliya Reid ("Vienna", "The Fantomes"), Nicholas Galitzine ("Share", "The Watcher In The Woods"), Kyanna Simone Simpson ("Black Lightning"), Lilli Kay ("Madam Secretary"), Sarah Mezzanotte ("Blue Bloods") et Griffin Powell-Arcand font également partie du casting.