Netflix continue l'aventure avec une sixième saison de "Grace et Frankie"

Avant même la diffusion de la cinquième saison, prévue le 18 janvier prochain, Netflix annonce la commande d'une sixième salve de sa comédie "Grace et Frankie". Jane Fonda et Lily Tomlin reprendront leur rôle de femmes forcées à vivre ensemble malgré leurs différences.

Porté par l'un des duos d'actrices les plus mythiques du cinéma hollywoodien, "Grace et Frankie" est assurée de rester sur Netflix jusqu'en 2020. Dans cette comédie lancée au printemps 2015, Jane Fonda et Lily Tomlin incarnent deux femmes mariées à deux avocats. Leur vie qui semble si parfaite va être totalement mise sens dessus dessous alors que leurs maris leur annoncent leur homosexualité et leur désir de les quitter pour enfin se mettre officiellement ensemble.

Créée par Marta Kauffman ("Friends") et Howard J. Morris ("Ma Famille d'abord"), la comédie a été lancée sur la plateforme de streaming en mai 2015. Depuis, quatre saisons ont vu le jour porté par un casting de choix entre Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waterston ("New York - Unité spéciale") et Martin Sheen ("The Amazing Spider-Man"). La série a été accueillie très positivement par la critique et le site de référence Rottentomatoes lui a même attribué 100% de retours positifs pour les troisième et quatrième saison, un fait plutôt rare pour le site.

Même si "Grace et Frankie" s'impose comme la plus longue comédie à être diffusée sur Netflix, la série n'a pas reçu beaucoup de prix récompensant le travail des acteurs. Jane Fonda est la seule à avoir décroché le prix de la meilleure actrice dans une comédie lors des 19e OFTA Awards en 2015. Depuis, les nominations se succèdent sans aboutir vers une victoire. Il faudra attendre le 27 janvier prochain lors de la cérémonie des SAG Awards, où les deux protagonistes sont en lice pour le prix de la meilleure actrice dans une série télévisée comique, pour voir, peut-être, la liste des récompenses grossir. En face, se trouve tout de même Rachel Brosnahan qui a déjà raflé les prix les plus prestigieux (Emmy Award et Golden Globe) dans cette catégorie.

En attendant, la cinquième saison de "Grance et Frankie" sera en ligne le vendredi 18 janvier.