Netflix commande une série sur l'incroyable tentative de l'humanité d'atteindre Mars

Jason Katims, le créateur de "Parenthood" et de "Rise" produira "Away", une fiction qui racontera l'histoire de la première mission humaine sur la planète rouge.

"Away" s'inspirera librement d'un article du journaliste Chris Jones, publié dans le magazine Esquire en décembre 2014. Ce dernier avait suivi l'astronaute Scott Kelly, le premier Américain à passer une année entière dans l'espace. La série, elle, s'intéressera à Emma Green, une spationaute américaine. Elle devra quitter son mari et sa fille pour diriger une équipe qui intègrera la station spatiale internationale pendant 365 jours, explique Variety.

Cette première saison sera constituée de dix épisodes. Jason Katims et Andrew Hinderaker ("The Magic Play") écriront et produiront "Away".

Cette série est la dernière fiction en date à mettre en images le défi gargantuesque de se rendre sur la planète rouge. Ron Howard et Brian Grazer avait dernièrement tourné "Mars" en 2016.