Netflix commande une série de science-fiction du créateur de "Misfits"

La plateforme de streaming continue de commander des séries de science-fiction. Après "The I-Land" ou encore "October faction", voilà que Netflix souhaite adapter le roman de John Marrs, "Âmes soeurs". Une première saison de dix épisodes a d'ores et déjà été commandée par le géant américain avec le créateur de "Misfits" aux commandes.

Netflix mise sur la science-fiction. D'après plusieurs médias américains, le géant du streaming a jeté son dévolu sur le roman futuriste de John Marrs intitulé "Âmes soeurs" ("The One", en version originale). Afin de mener ce projet à bien, Netflix a engagé le créateur de "Misfits", Howard Overman, pour écrire le scénario.

Le genre de la science-fiction de plus en plus développée

Paru en 2018, le roman "Âmes soeurs" se déroule dans un futur où un simple test ADN permet de trouver son âme soeur, la personne avec qui nous sommes destinés à passer notre vie. Alors que des millions de personnes ont passé ce test, cinq hommes et femmes s'apprêtent à rencontrer leurs âmes soeurs. Pourtant, même s'ils croient avoir trouvé la personne parfaite pour eux, le chemin de l'amour n'est pas si simple. Entre secrets et retournements de situation, les prétendants vont peut-être regretter d'avoir participé à ce test puisque même les criminels ont le droit à l'amour. Une série qui n'est pas sans rappeler l'un des épisodes de "Black Mirror" intitulé "Hang the DJ", série également disponible sur Netflix.

Ce ne sera pas la première collaboration entre Howard Overman, Netflix et Urban Myth Films puisque ce trio a déjà travaillé ensemble sur la série "Atlantis" de 2013 à 2015 et "Crazyhead" en 2016.

Après "Maniac" sur Netflix, "The First" sur Hulu et "Origin" sur Youtube Premium, le genre de la science-fiction est décidément en vogue chez les différents services de streaming. Netflix planche notamment sur plusieurs séries de science-fiction telles que "October Faction" ou encore une série semblable à "Lost", baptisée "The I-Land" avec Kate Bosworth. Récemment, Netflix avait lancé les séries de science-fiction "Altered Carbon" et "Perdus dans l'espace".