Netflix commande une série au scénariste de "Bird Box"

Suite à l'incroyable succès du film réalisé par Susanne Bier, dans lequel jouent Sandra Bullock et Trevante Rhodes, la plateforme de streaming a décidé de faire appel à Eric Heisserer pour qu'il adapte pour la télévision la série littéraire "Shadow and Bone" de Leigh Bardugo.

Le Hollywood Reporter l'annonce : Eric Heisserer, le scénariste de "Bird Box" et "Premier contact", va réaliser sa première série télévisée. Huit épisodes ont été commandés par Netflix. Ils s'inspireront de deux tomes de la trilogie "Grisha", "Shadow and Bone" ("Les Orphelins du royaume") et "Six of Crows", écrits par l'auteure Leigh Bardugo.

Le personnage principal, l'adolescente Alina Starkov, a été recruté par l'Armée pour réunifier son pays, terrorisé par des monstres qui se nourrissent de chair humaine. Le monde est peuplé de Grisha, des magiciens qui ont des puissants pouvoirs surnaturels.

Les livres de Leigh Bardugo ont été vendus à 2,5 millions d'exemplaires dans le monde et ont été traduits dans 38 langues.

Netflix fait des efforts conséquents pour développer les genres fantastique et science-fiction dans son catalogue avec "Les nouvelles aventures de Sabrina", "The Witcher" ou encore le prequel de "Dark Crystal".

Découvrez le bande-annonce du film "Bird Box" :