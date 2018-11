Netflix commande une série animée autour de la Seconde Guerre mondiale

D'après les médias américains, Netflix a donné son feu vert pour la production d'une série animée qui suivra l'histoire d'un régiment d'infanterie pendant la Seconde Guerre mondiale. Créée par Jeb Stuart, la série est l'adaptation du roman du même nom écrit par Alex Kershaw. Pour réaliser ce projet, Netflix et les studios A+E utiliseront la nouvelle technologie du Trioscope.

Baptisée "The Liberator", la série est l'adaptation du roman du même nom, paru en octobre 2012. Derrière ce projet, on retrouve le scénariste de "Piège de Cristal" et "Le Fugitif", Jeb Stuart, ainsi que les studios A+E et Unique Features. La série sera divisée en quatre parties et produite grâce à une nouvelle technologie hybride, le Trioscope qui permet un style d'animation plus proche du live-action. Les épisodes seront réalisés par Grzegorz Jonkajtys ("Sin City"), qui a développé cette nouvelle technologie avec L.C. Crowley.

L'intrigue suit l'histoire de Felix Sparks, un officier de l'armée américaine, et le 157e régiment d'infanterie de l'Oklahoma, une unité de la Garde nationale qui a combattu pendant 500 jours, du débarquement en Sicile en 1943 à la libération du camp de concentration de Dachau en avril 1945.

Initialement développée pour la chaîne de télévision américaine History Channel, le projet est finalement arrivé sur la table de Netflix qui signe sa première collaboration avec les studios A+E. Ce projet arrive alors que Netflix a décidé de développer davantage de productions originales en matière d'animation pour un public plus adulte.