Netflix commande une série adaptée d'un roman de Salman Rushdie

Netflix continue de créer de nouvelles séries originales. Le prochain projet de la plateforme de streaming américaine n'est autre que l'adaptation d'un roman de Salman Rushdie, "Les Enfants de minuit". Pour le moment, ni le réalisateur ni les acteurs n'ont été choisis, tandis que l'auteur fera partie de l'équipe.

L'intrigue raconte le parcours de Saleem Sinai, né le jour de l'indépendance de l'Inde. Une destinée magique qui retrace les événements du pays. Pourtant, la vie considérée comme exceptionnelle de Saleem est liée à celle de son ennemi, Shiva.

" 'Les Enfants de minuit' est l'un des plus grands romans au monde dont les sujets sont toujours aussi pertinents en Inde jusqu'à ce jour, a déclaré Erik Barnack, vice-président des séries originales internationales de Netflix. L'histoire continue de fasciner le public des dizaines d'années après sa première publication. Nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée d'adapter une fiction novatrice qui reflète la naissance de l'Inde contemporaine pour un public plus large. La riche expérience et le talent des créateurs indiens alliés au rayonnement mondial de Netflix permettra à des millions de personnes dans le monde de redécouvrir cette histoire", a-t-il conclu.

Une consécration pour l'écrivain britannique qui fut l'objet d'une fatwa pour son roman "Les Versets sataniques" : "Je suis complètement ravi que "Les Enfants de minuit" retrouve une nouvelle vie sur Netflix et j'ai hâte de travailler aux côtés de l'équipe pour aider à réaliser ce projet", a confié Salman Rushdie.

Désigné par le public britannique comme Meilleur roman avec le Booker Prize en 1993 et 2008, "Les Enfants de minuit" est également le seul roman indien à avoir été intégré dans la liste des meilleurs romans anglophones depuis 1983 du magazine Time.