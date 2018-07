Netflix commande une nouvelle série au créateur et scénariste de "La Casa De Papel"

Intitulée "White Lines", la fiction sera imaginée par l'Espagnol Alex Pina, producteur, créateur et scénariste de "La Casa De Papel", série non anglophone la plus regardée de l'histoire de Netflix. Elle explorera la mystérieuse disparition d'un DJ de Manchester.

Netflix prépare une nouvelle série sur les sombres dessous d'Ibiza, a révélé la plateforme ce dimanche à l'occasion de sa Television Critics Association. L'intrigue tourne autour d'un DJ de Manchester dont le corps sans vie est retrouvé vingt ans après sa disparition. Sa sœur se rendra sur l'île espagnole pour enquêter sur ce qu'il s'est réellement passé. Son investigation lui fera découvrir un monde huppé fait de faux semblants.

Andy Harries et Sharon Hughff produiront la série pour Left Bank tandis que Alex Pina et Cristina Lopez Ferraz représenteront Vancouver Media.

Cette annonce intervient alors que plus tôt ce mois, Netflix avait dévoilé un partenariat exclusif avec Alex Pina, le créateur de "La Casa De Papel", pour que ce dernier produise de nouvelles fictions exclusives pour la plateforme de streaming.