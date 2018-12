Netflix commande une nouvelle saison des "Nouvelles Aventures de Sabrina"

Le géant du streaming a fait un cadeau de Noël avant l'heure aux fans des "Nouvelles Aventures de Sabrina". Alors que la saison une n'est même pas disponible en entier sur Netflix (la deuxième partie sera mise en ligne le 5 avril 2019), seize nouveaux épisodes ont d'ores et déjà été commandés.

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour la série. Après la diffusion d'un épisode de Noël (intitulé "Un conte d'hiver") vendredi dernier, une saison deux est déjà en préparation. Divisée en deux parties, son tournage commencera l'année prochaine.

"Les Nouvelles Aventures de Sabrina" conte l'histoire de l'adolescente Sabrina Spellman, née d'un sorcier et d'une mortelle. Inspirée de la série de comics "Sabrina, l'apprentie sorcière", adaptée de nombreuses fois pour la télévision, elle doit affronter des forces maléfiques qui la menacent, elle, sa famille et le monde des humains.

"Louez Satan ! Je suis très reconnaissant envers mes partenaires Warner Bros, Netflix, Berlanti Television et Archie Productions d'avoir soutenu ma vision plus sombre de la sorcière adolescente la plus célèbre du monde", a réagi ce mardi le créateur Roberto Aguirre-Sacasa dans un communiqué. "Je suis heureux de continuer de raconter les aventures de Sabrina avec notre formidable équipe menée par l'inarrêtable Kiernan Shipka".

Kiernan Shipka incarne Sabrina Spellman. Elle donne la réplique à Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch et Michelle Gomez.