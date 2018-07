Netflix commande une fiction mexicaine à Salma Hayek

L'actrice produira "Monarca", une série dramatique sur des riches élites mexicaines rongées par la corruption et la violence, annonce Variety.

Créée par Diego Gutierrez, "Monarca", dont la sortie est prévue en 2019 sur la plateforme de streaming, mettra en scène Irene Azuela et Juan Manuel Bernal. La série sera une saga sur l'empire d'une famille et la bataille qui s'ensuit quand l'un de ses membres décide de combattre la corruption qui gangrène leur business.

Cette série internationale sera produite par la société de Salma Hayek, Ventanarosa. "Je suis très heureuse de collaborer avec Netflix et travailler avec de superbes talents mexicains devant et derrière la caméra, a réagi Hayek, dans un communiqué. Nous sommes fiers de montrer le Mexique comme une nation vibrante, sophistiquée et culturellement riche qui se bat pour contrôler sa destinée".

"Monarca" sera donc la prochaine série mexicaine de Netflix qui diffuse déjà "Ingobernable", "Club de Cuervos", et "El Chapo", fictions basées sur ce pays.